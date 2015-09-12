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Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич - Саутгемптон: обзор матча 12 сентября 2015
Вест Бромвич
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Саутгемптон
Замена
Й. Ольссон
️️️️
Д. Эванс
86'
Желтая карточка
К. Брант
79'
75'
Замена
М. Йошида
️️️️
С. Соареш
67'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Родригес
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. МакМанаман
61'
Замена
С. Бераино
️️️️
Р. Ламберт
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-4-1-2
13
Майхилл
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
11
Брант
8
Гарднер
24
Флетчер
22
Якоб
20
МакМанаман
23
Рондон
17
Ламберт
4-3-1-2
1
Стекеленбург
21
Соареш
6
Фонте
4
ван Дейк
23
Таргетт
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Тадич
9
Пелле
16
Родригес
35
Эванс
13
Ольссон
13
Ольссон
35
Эванс
20
МакМанаман
16
МакКлин
16
МакКлин
20
МакМанаман
17
Ламберт
38
Бераино
38
Бераино
17
Ламберт
21
Соареш
4
Йошида
4
Йошида
21
Соареш
16
Родригес
10
Мане
10
Мане
16
Родригес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Саутгемптон
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Вест Бромвич - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Хоуторнс
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