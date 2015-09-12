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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Генгам
Ницца - Генгам: обзор матча 12 сентября 2015
Ницца
12.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
76'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Генгам
87'
Желтая карточка
Л. Матис
Замена
П. Пюэль
️️️️
А. Плеа
81'
Замена
В. Маллманн
️️️️
В. Косьелло
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Д. Бриан
74'
Желтая карточка
Н. Бенезе
70'
Замена
Б. Ангуа
️️️️
К. Кербра
67'
Замена
М. Диалло
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
В. Косьелло
66'
Замена
М. Ле Биан
️️️️
В. Жермен
62'
54'
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Коко
40'
Желтая карточка
М. Коко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Мана Дембеле
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
13
Жульен Бегу
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-3-1-2
1
Хассен
26
Пье
44
Байссе
21
Боскальи
21
Перейра
6
Менди
14
Сери
26
Косьелло
8
Бен Арфа
14
Плеа
98
Жермен
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Якобсен
15
Сорбон
29
Кербра
25
Леметр
5
Матис
10
Бенезе
13
Санкаре
97
Коко
7
Бриан
9
Дембеле
14
Плеа
34
Пюэль
34
Пюэль
14
Плеа
26
Косьелло
42
Маллманн
42
Маллманн
26
Косьелло
98
Жермен
8
Ле Биан
8
Ле Биан
98
Жермен
29
Кербра
5
Ангуа
5
Ангуа
29
Кербра
97
Коко
14
де Паув
14
де Паув
97
Коко
9
Дембеле
5
Диалло
5
Диалло
9
Дембеле
Остались в запасе
Ницца
Генгам
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
13
Жульен Бегу
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Остались в запасе
13
Жульен Бегу
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ницца - Генгам
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Помощники судьи:
Александр Вияла
Людовик Ледюк
Стадион:
Альянс Ривьера
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