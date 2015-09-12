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Ганновер-96 - Боруссия Д
Ганновер-96 - Боруссия Д: обзор матча 12 сентября 2015
Ганновер-96
12.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия Д
18'
А. Собич
53'
А. Собич
35'
П. Обамеянг (П)
44'
Г. Мхитарян
67'
Фелипе (АГ)
85'
П. Обамеянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия Д
Желтая карточка
С. Сане
90'
+2
90'
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
Р. Цилер
85'
85'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
П. Обамеянг
Желтая карточка
Фелипе
84'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Х. Кийотаке
79'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Э. Приб
79'
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
О. Сорг
73'
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Фелипе
66'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ю. Вайгль
60'
Замена
А. Янузай
️️️️
Й. Хофманн
56'
Желтая карточка
М. Хуммельс
ГОЛ! 2:2!
А. Собич
Пас отдал
Э. Приб
53'
44'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Гинтер
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
А. Собич
Пас отдал
Л. Андреасен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
3-3-2-1-1
20
Цилер
26
Сане
6
Марсело
20
Фелипе
3
Альборнос
25
Сорг
2
Сакаи
7
Приб
2
Андреасен
10
Кийотаке
9
Собич
4-1-2-2-1
1
Бюрки
28
Гинтер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
7
Хофманн
10
Кагава
7
Обамеянг
7
Приб
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Приб
10
Кийотаке
9
Эрдинг
9
Эрдинг
10
Кийотаке
25
Сорг
35
Беншоп
35
Беншоп
25
Сорг
10
Кагава
5
Бендер
5
Бендер
10
Кагава
5
Вайгль
8
Кастро
8
Кастро
5
Вайгль
7
Хофманн
24
Янузай
24
Янузай
7
Хофманн
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия Д
35
Маурице Хирш
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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