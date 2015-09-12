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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 12 сентября 2015
Рубин
12.09.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
9'
К. Эдуардо
25'
М. Канунников
69'
Д. Билялетдинов
58'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
Г. Котуньо
️️️️
Г. Карадениз
90'
+3
Замена
В. Дядюн
️️️️
Д. Билялетдинов
90'
Желтая карточка
О. Кузьмин
89'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
88'
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
79'
79'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
73'
Желтая карточка
А. Логашов
71'
Замена
А. Логашов
️️️️
В. Денисов
70'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Миранчук
ГОЛ! 3:1!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Э. Набиуллин
69'
64'
Желтая карточка
Майкон
Замена
С. Кисляк
️️️️
К. Эдуардо
61'
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Самедов
Пас отдал
Р. Шишкин
Травма
Благо
48'
46'
Замена
Майкон
️️️️
Д. Ндинга
36'
Желтая карточка
В. Денисов
ГОЛ! 2:0!
М. Канунников
25'
13'
Желтая карточка
У. Ниасс
ГОЛ! 1:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
И. Портнягин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
88
Камболов
4
Кверквелия
23
Кузьмин
61
Карадениз
40
Благо
22
Эдуардо
14
Билялетдинов
99
Канунников
97
Портнягин
4-1-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
39
Пейчинович
14
Чорлука
29
Денисов
23
Тарасов
19
Самедов
88
Ндинга
18
Коломейцев
59
Миранчук
14
Ниасс
61
Карадениз
21
Котуньо
21
Котуньо
61
Карадениз
22
Эдуардо
15
Кисляк
15
Кисляк
22
Эдуардо
14
Билялетдинов
17
Дядюн
17
Дядюн
14
Билялетдинов
29
Денисов
43
Логашов
43
Логашов
29
Денисов
59
Миранчук
32
Шкулетич
32
Шкулетич
59
Миранчук
88
Ндинга
11
Майкон
11
Майкон
88
Ндинга
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Рубин - Локомотив
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Спорт Плюс
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