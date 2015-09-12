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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Рома
Фрозиноне - Рома: обзор матча 12 сентября 2015
Фрозиноне
12.09.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 2
Завершен
Рома
44'
Я. Фальке
90+3'
Х. Итурбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Рома
Желтая карточка
Л. Бланчард
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Х. Итурбе
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Соддимо
89'
81'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Д. Верде
️️️️
Ф. Дионизи
77'
Желтая карточка
А. Рози
76'
70'
Замена
М. Салах
️️️️
Я. Фальке
Желтая карточка
Д. Павлович
65'
64'
Желтая карточка
Д. Де Росси
57'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Э. Джеко
44'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
Л. Динь
Желтая карточка
М. Диаките
40'
38'
Желтая карточка
Ф. Тотти
27'
Желтая карточка
Я. Фальке
Замена
П. Саммарко
️️️️
Р. Гучер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-4-2
1
Леали
6
Бланчард
20
Рози
23
Диаките
20
Павлович
24
Тонев
27
Гучер
13
Чибса
10
Соддимо
9
Чиофани
18
Дионизи
4-2-2-2
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
20
Кейта
16
Де Росси
44
Фальке
27
Жервиньо
10
Джеко
10
Тотти
27
Гучер
23
Саммарко
23
Саммарко
27
Гучер
18
Дионизи
10
Верде
10
Верде
18
Дионизи
10
Соддимо
9
Лонго
9
Лонго
10
Соддимо
10
Джеко
44
Наингголан
44
Наингголан
10
Джеко
10
Тотти
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Тотти
44
Фальке
10
Салах
10
Салах
44
Фальке
Остались в запасе
Фрозиноне
Рома
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
15
Николас Кастильо
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
15
Николас Кастильо
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Фрозиноне - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Матуза
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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