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Норвич Сити - Борнмут
Норвич Сити - Борнмут: обзор матча 12 сентября 2015
Норвич Сити
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
35'
К. Джером
52'
В. Хулахан
67'
М. Джарвис
81'
С. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Борнмут
Замена
Д. Мбокани
️️️️
К. Джером
82'
81'
ГОЛ! 3:1!
С. Кук
Пас отдал
С. Фрэнсис
Замена
Г. Дорранс
️️️️
М. Джарвис
73'
Замена
М. Ольссон
️️️️
В. Хулахан
73'
72'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ю. О'Кейн
ГОЛ! 3:0!
М. Джарвис
Пас отдал
Д. Хаусон
67'
60'
Желтая карточка
М. Ритчи
57'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Станислас
57'
Замена
Я. Керморган
️️️️
Д. Кинг
ГОЛ! 2:0!
В. Хулахан
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
Пас отдал
В. Хулахан
35'
Желтая карточка
В. Хулахан
30'
25'
Желтая карточка
А. Смит
23'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
Желтая карточка
А. Теттей
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
11
Робби Брэди
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-5-1-1
26
Радди
14
Уисдом
4
Бассонг
16
Мартин
11
Брэди
14
Хулахан
27
Редмонд
6
Теттей
16
Джарвис
16
Хаусон
35
Джером
3-2-2-1-2
1
Боруц
4
Элфик
15
Смит
2
Фрэнсис
27
Кук
30
Ритчи
32
О'Кейн
16
Сурман
19
Станислас
7
Кинг
13
Уилсон
14
Хулахан
13
Ольссон
13
Ольссон
14
Хулахан
16
Джарвис
18
Дорранс
18
Дорранс
16
Джарвис
35
Джером
70
Мбокани
70
Мбокани
35
Джером
32
О'Кейн
32
Гослинг
32
Гослинг
32
О'Кейн
7
Кинг
29
Керморган
29
Керморган
7
Кинг
19
Станислас
39
Мюррэй
39
Мюррэй
19
Станислас
Остались в запасе
Норвич Сити
Борнмут
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
23
Адам Федеричи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Норвич Сити - Борнмут
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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