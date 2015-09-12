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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лилль
Лион - Лилль: обзор матча 12 сентября 2015
Лион
12.09.2015, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лилль
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Талло
Желтая карточка
М. Вальбуэна
90'
+2
80'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Я. Бензия
Замена
А. Калулу
️️️️
Д. Ферри
78'
Замена
М. Корне
️️️️
К. Бове
72'
71'
Замена
С. Сунзу
️️️️
М. Баша
68'
Желтая карточка
С. Корчиа
Замена
Рафаэл
️️️️
К. Жалле
65'
45'
+1
Замена
И. Амаду
️️️️
Ф. Бальмон
38'
Желтая карточка
Р. Сивелли
26'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Лилль
21
Мунир Оббади
ВР
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
12
Бедимо
14
Умтити
2
Янга-Мбива
13
Жалле
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
12
Бове
3-2-2-1-2
1
Эньяма
19
Сидибе
25
Баша
5
Сумаоро
14
Корчиа
2
Сивелли
24
Мавуба
15
Бальмон
8
Бензия
49
Талло
11
Ботик
12
Бове
70
Корне
70
Корне
12
Бове
13
Жалле
2
Рафаэл
2
Рафаэл
13
Жалле
4
Ферри
15
Калулу
15
Калулу
4
Ферри
15
Бальмон
10
Амаду
10
Амаду
15
Бальмон
25
Баша
31
Сунзу
31
Сунзу
25
Баша
8
Бензия
7
Нангис
7
Нангис
8
Бензия
Остались в запасе
Лион
Лилль
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
21
Мунир Оббади
ВР
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Остались в запасе
21
Мунир Оббади
ВР
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Лион - Лилль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Помощники судьи:
Николя Эннино
Филипп Жеанн
Резервный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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