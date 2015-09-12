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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ахмат (мол)
Анжи (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 12 сентября 2015
Анжи (мол)
12.09.2015, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
15'
А. Белов
34'
Д. Сангаджиев
53'
А. Ахъядов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ахмат (мол)
88'
Замена
А. Хусаинов
️️️️
А. Бацуев
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
87'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Ч. Агабалаев
86'
82'
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
Т. Мальсагов
75'
Замена
Б. Адамов
️️️️
А. Тохосашвили
69'
Замена
К. Магамаев
️️️️
Ю. Шаипов
Замена
А. Ярикбаев
️️️️
Д. Сангаджиев
58'
53'
Пенальти не реализован!
А. Ахъядов
53'
ГОЛ! 2:1!
А. Ахъядов
51'
Желтая карточка
А. Бацуев
46'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Х. Шахтиев
46'
Замена
З. Мадаев
️️️️
А. Кадыров
Желтая карточка
Ч. Агабалаев
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сангаджиев
34'
33'
Желтая карточка
Ю. Шаипов
ГОЛ! 1:0!
А. Белов
15'
Желтая карточка
Т. Джамалутдинов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
47
Юнус Шаипов
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Ахмат (мол)
97
Расул Умаев
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
98
Адам Абдурахманов
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
91
Рахман Момуев
ЦП
39
Али Хусаинов
ЦФ
41
Халим Юнусов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Дженетов
5
Эльмурзаев
3
Гасанов
4
Белов
88
Гайдаров
63
Сангаджиев
47
Джамалутдинов
78
Патахов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
59
Саидов
3-3-3-1
35
Газиев
92
Сайтхаджиев
97
Тагиров
40
Шахтиев
95
Магомадов
95
Бацуев
15
Мальсагов
42
Тохосашвили
88
Магамаев
47
Шаипов
95
Кадыров
70
Агабалаев
64
Рамазанов
64
Рамазанов
70
Агабалаев
63
Сангаджиев
67
Ярикбаев
67
Ярикбаев
63
Сангаджиев
95
Бацуев
39
Хусаинов
39
Хусаинов
95
Бацуев
15
Мальсагов
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
15
Мальсагов
47
Шаипов
92
Магамаев
92
Магамаев
47
Шаипов
42
Тохосашвили
66
Адамов
66
Адамов
42
Тохосашвили
95
Кадыров
22
Мадаев
22
Мадаев
95
Кадыров
40
Шахтиев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
40
Шахтиев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ахмат (мол)
11
Рашид Магомедов
ЦФ
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
97
Расул Умаев
ВР
49
Халид Исмаилов
ЦП
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
41
Халим Юнусов
ЦФ
91
Рахман Момуев
ЦП
Главный тренер
Ваит Талгаев
Остались в запасе
11
Рашид Магомедов
ЦФ
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
97
Расул Умаев
ВР
49
Халид Исмаилов
ЦП
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
41
Халим Юнусов
ЦФ
91
Рахман Момуев
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Анжи (мол) - Ахмат (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Рекеть
(Москва)
Стадион:
Сокол
Новости команд
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Анжи (мол)
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