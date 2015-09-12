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Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 12 сентября 2015
Айнтрахт
12.09.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
6 : 2
Завершен
Кельн
4'
А. Майер
15'
Л. Кастаньос
23'
А. Майер
30'
Л. Кастаньос
73'
Х. Сеферович
87'
А. Майер
28'
А. Модест
81'
Д. Хайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
Замена
С. Медойевич
️️️️
М. Штендера
90'
89'
Желтая карточка
Й. Хектор
Замена
В. Кадлец
️️️️
А. Майер
88'
ГОЛ! 6:2!
А. Майер
Пас отдал
Й. Флум
87'
Замена
Й. Флум
️️️️
Л. Кастаньос
81'
81'
ГОЛ! 5:2!
Д. Хайнц
Пас отдал
Й. Хектор
78'
Замена
Д. Швенто
️️️️
А. Модест
ГОЛ! 5:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Л. Кастаньос
73'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
63'
49'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Л. Биттенкурт
49'
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
С. Цоллер
ГОЛ! 4:1!
Л. Кастаньос
Пас отдал
М. Хасебе
30'
28'
ГОЛ! 3:1!
А. Модест
Пас отдал
С. Цоллер
ГОЛ! 3:0!
А. Майер
Пас отдал
Х. Сеферович
23'
ГОЛ! 2:0!
Л. Кастаньос
Пас отдал
М. Русс
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
А. Игньевски
4'
Желтая карточка
М. Штендера
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Айнтрахт
33
Янник Зуммак
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
3-2-2-2
1
Градецки
23
Русс
7
Райнарц
22
Игньевски
5
Очипка
19
Абрахам
14
Майер
18
Штендера
9
Кастаньос
9
Сеферович
3-2-2-1-2
1
Хорн
4
Соренсен
3
Хайнц
16
Ольковски
7
Фогт
14
Хектор
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
9
Кастаньос
23
Флум
23
Флум
9
Кастаньос
18
Штендера
34
Медойевич
34
Медойевич
18
Штендера
14
Майер
77
Кадлец
77
Кадлец
14
Майер
27
Модест
81
Швенто
81
Швенто
27
Модест
32
Биттенкурт
10
Осако
10
Осако
32
Биттенкурт
6
Цоллер
26
Хозинер
26
Хозинер
6
Цоллер
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
33
Янник Зуммак
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
33
Янник Зуммак
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Дойче банк Парк
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