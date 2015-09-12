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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Рубин (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 12 сентября 2015
Рубин (мол)
12.09.2015, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
28'
Г. Арутюнян
73'
А. Джалилов
71'
А. Галаджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Н. Танков
90'
Замена
А. Гаврилов
️️️️
Н. Михайлов
90'
87'
Замена
М. Лысов
️️️️
А. Соловьёв
Замена
Н. Михайлов
️️️️
Н. Ворона
84'
Замена
С. Доронин
️️️️
И. Салахетдинов
77'
Замена
И. Сафеев
️️️️
И. Гетигежев
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Джалилов
73'
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Галаджан
61'
Замена
И. Галанин
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Д. Никитин
️️️️
А. Смирнов
46'
Замена
А. Коченков
️️️️
И. Абаев
ГОЛ! 1:0!
Г. Арутюнян
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Локомотив (мол)
31
Илья Абаев
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Малашенко
83
Кузнецов
30
Хабибуллин
66
Жестоков
3
Гетигежев
23
Ворона
84
Миронов
6
Салахетдинов
10
Джалилов
56
Арутюнян
7
Танков
3-2-1-3-1
31
Абаев
65
Самохвалов
73
Рахмонов
56
Довбня
54
Соловьёв
96
Смирнов
21
Махатадзе
96
Анисимов
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
57
Галаджан
3
Гетигежев
81
Сафеев
81
Сафеев
3
Гетигежев
6
Салахетдинов
97
Доронин
97
Доронин
6
Салахетдинов
23
Ворона
82
Михайлов
82
Михайлов
23
Ворона
Михайлов
8
Гаврилов
8
Гаврилов
Михайлов
7
Танков
99
Каменщиков
99
Каменщиков
7
Танков
21
Миранчук
88
Галанин
88
Галанин
21
Миранчук
31
Абаев
1
Коченков
1
Коченков
31
Абаев
54
Соловьёв
84
Лысов
84
Лысов
54
Соловьёв
96
Смирнов
5
Никитин
5
Никитин
96
Смирнов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
89
Никита Дорофеев
АП
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Рубин
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