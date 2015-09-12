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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Кан
Труа - Кан: обзор матча 12 сентября 2015
Труа
12.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 3
Завершен
Кан
90+2'
К. Отон
21'
Ж. Фере
38'
С. Бен Юссеф
63'
В. Бесса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Кан
ГОЛ! 1:3!
К. Отон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Весковац
89'
Замена
Б. Гуйе
️️️️
Ф. Камю
80'
75'
Замена
Э. Базиль
️️️️
В. Бесса
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
К. Жан
66'
Желтая карточка
Й. Кур
65'
63'
ГОЛ! 0:3!
В. Бесса
Пас отдал
Ж. Фере
61'
Замена
Ж. Леборнье
️️️️
Р. Роделен
57'
Вторая желтая
С. Бен Юссеф
Желтая карточка
Ж. Пи
56'
43'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
Замена
К. Отон
️️️️
К. Мавинга
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
С. Бен Юссеф
Желтая карточка
К. Мавинга
35'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фере
Пас отдал
Р. Роделен
6'
Замена
Н. Соб
️️️️
Ж. Делаплас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-5-1
1
Петрич
22
Весковац
20
Санер
17
Мавинга
24
Карабуе
8
Кур
10
Ниве
23
Камю
18
Бен-Саада
10
Жан
3-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
15
Имороу
18
Адеоти
11
Бесса
25
Фере
22
Делаплас
23
Роделен
9
Делор
17
Мавинга
29
Отон
29
Отон
17
Мавинга
10
Жан
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
10
Жан
23
Камю
27
Гуйе
27
Гуйе
23
Камю
23
Роделен
19
Леборнье
19
Леборнье
23
Роделен
22
Делаплас
2
Соб
2
Соб
22
Делаплас
11
Бесса
20
Базиль
20
Базиль
11
Бесса
Остались в запасе
Труа
Кан
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
14
Джефф Луи
ОП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
14
Джефф Луи
ОП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Труа - Кан
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Помощники судьи:
Бертран Жуанно
Резервный судья:
Амид Генауи
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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