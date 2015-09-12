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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 12 сентября 2015
Эвертон
12.09.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Челси
17'
С. Нейсмит
22'
С. Нейсмит
82'
С. Нейсмит
36'
Н. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
90'
+3
Желтая карточка
Д. Коста
88'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Д. Стоунз
87'
ГОЛ! 3:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
Р. Баркли
82'
Замена
Р. Мори
️️️️
Ш. Коулмен
77'
74'
Замена
Виллиан
️️️️
С. Фабрегас
Замена
А. Леннон
️️️️
А. Коне
72'
70'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Педро
Желтая карточка
Б. Гэллоуэй
65'
55'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Д. Оби Микел
36'
ГОЛ! 2:1!
Н. Матич
Пас отдал
Д. Оби Микел
ГОЛ! 2:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Р. Баркли
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Б. Гэллоуэй
17'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
М. Бешич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-3-2
1
Ховард
22
Гэллоуэй
19
Ягиелка
6
Стоунз
23
Коулмен
17
Бешич
18
Бэрри
16
МакКарти
6
Баркли
2
Коне
9
Лукаку
4-1-2-2-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
4
Зума
26
Терри
20
Иванович
18
Матич
12
Оби Микел
4
Фабрегас
9
Педро
10
Азар
19
Коста
23
Коулмен
26
Мори
26
Мори
23
Коулмен
2
Коне
12
Леннон
12
Леннон
2
Коне
17
Бешич
14
Нейсмит
14
Нейсмит
17
Бешич
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Виллиан
4
Фабрегас
12
Оби Микел
29
Кенеди
29
Кенеди
12
Оби Микел
9
Педро
9
Фалькао
9
Фалькао
9
Педро
Остались в запасе
Эвертон
Челси
1
Жоэль
ВР
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эвертон - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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