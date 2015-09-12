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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Говерла
Олимпик - Говерла: обзор матча 12 сентября 2015
Олимпик
12.09.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Говерла
68'
М. Сергийчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Говерла
90'
+4
Желтая карточка
П. Кутас
87'
Замена
И. Гончар
️️️️
Д. Хлебас
Желтая карточка
В. Огиря
85'
81'
Желтая карточка
А. Рудько
81'
Замена
В. Каверин
️️️️
М. Сергийчук
72'
Замена
Е. Чумак
️️️️
О. Кузык
Замена
И. Семенина
️️️️
В. Лебедь
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
М. Сергийчук
Пас отдал
П. Кутас
66'
Желтая карточка
В. Ягодинскис
Замена
В. Лысенко
️️️️
М. Драченко
64'
Замена
С. Борзенко
️️️️
В. Гошкодеря
62'
52'
Желтая карточка
А. Цуриков
Желтая карточка
С. Конде
44'
42'
Желтая карточка
М. Сергийчук
Желтая карточка
Г. Кадымян
42'
Желтая карточка
Д. Гришко
37'
Желтая карточка
А. Поступаленко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
11
Моха
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Махарадзе
3
Парцвания
6
Конде
4
Гришко
13
Огиря
15
Лебедь
7
Драченко
14
Поступаленко
99
Гошкодеря
34
Танчик
92
Кадымян
4-3-3
1
Рудько
77
Кутас
95
Лухтанов
28
Ягодинскис
8
Люлька
8
Савченко
17
Кузык
9
Цуриков
7
Сергийчук
77
Хлебас
11
Гемега
15
Лебедь
18
Семенина
18
Семенина
15
Лебедь
99
Гошкодеря
33
Борзенко
33
Борзенко
99
Гошкодеря
7
Драченко
7
Лысенко
7
Лысенко
7
Драченко
7
Сергийчук
24
Каверин
24
Каверин
7
Сергийчук
17
Кузык
28
Чумак
28
Чумак
17
Кузык
77
Хлебас
33
Гончар
33
Гончар
77
Хлебас
Остались в запасе
Олимпик
Говерла
10
Владислав Гельзин
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
11
Моха
ЦП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
Остались в запасе
10
Владислав Гельзин
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
11
Моха
ЦП
Остались в запасе
10
Игорь Худобяк
ЦФ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
Статистика матча Олимпик - Говерла
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Олимпик
Новости команд
Все
Олимпик
Говерла
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
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