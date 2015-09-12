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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Шеффилд Уэнсдэй
Бернли - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 12 сентября 2015
Бернли
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
7'
Д. Джонс
78'
М. Тэйлор
90+1'
А. Грэй
20'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
К. Лонг
️️️️
А. Грэй
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
А. Грэй
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
81'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Б. Беннэн
80'
Желтая карточка
Б. Беннэн
ГОЛ! 2:1!
М. Тэйлор
Пас отдал
А. Грэй
78'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
С. Воукс
77'
76'
Замена
М. Матиаш
️️️️
Р. Уоллес
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Кайтли
62'
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Нухиу
Пас отдал
Д. Пудил
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
2
Дариква
4
Дафф
5
Кин
15
Ми
28
Кайтли
37
Эрфилд
3
Джонс
19
Воукс
45
Грэй
21
Бойд
4-1-3-2
33
Уайлдсмит
12
Лис
4
Ловенс
36
Пудил
5
Хатчинсон
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
2
Палмер
45
Форестьери
9
Нухиу
28
Кайтли
31
Тэйлор
31
Тэйлор
28
Кайтли
19
Воукс
10
Хеннингс
10
Хеннингс
19
Воукс
45
Грэй
24
Лонг
24
Лонг
45
Грэй
23
Уоллес
7
Матиаш
7
Матиаш
23
Уоллес
10
Беннэн
19
Жоао
19
Жоао
10
Беннэн
Остались в запасе
Бернли
Шеффилд Уэнсдэй
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Бернли - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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