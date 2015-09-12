Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Дармштадт
Байер - Дармштадт: обзор матча 12 сентября 2015
Байер
12.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Дармштадт
8'
А. Сулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Дармштадт
Желтая карточка
К. Беллараби
90'
+2
85'
Замена
М. Зайлер
️️️️
Я. Розенталь
76'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ю. Брандт
74'
68'
Желтая карточка
К. Матениа
66'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Д. Штро-Энгель
Замена
Чичарито
️️️️
К. Крамер
58'
Замена
К. Кампль
️️️️
Х. Чалханоглу
58'
Желтая карточка
Венделл
41'
Желтая карточка
К. Пападопулос
35'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Сулу
Пас отдал
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
18
Венделл
4
Та
14
Пападопулос
8
Бендер
23
Крамер
20
Чалханоглу
19
Хильберт
8
Брандт
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-4-1-1
26
Матениа
13
Гарич
5
Калдирола
4
Сулу
32
Холланд
18
Нимайер
8
Гондорф
20
Хеллер
34
Рауш
10
Розенталь
9
Штро-Энгель
20
Чалханоглу
44
Кампль
44
Кампль
20
Чалханоглу
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
8
Брандт
23
Крамер
14
Чичарито
14
Чичарито
23
Крамер
10
Розенталь
7
Зайлер
7
Зайлер
10
Розенталь
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
9
Штро-Энгель
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Штро-Энгель
Остались в запасе
Байер
Дармштадт
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Байер - Дармштадт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Дармштадт
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+