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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Валенсия
Спортинг - Валенсия: обзор матча 12 сентября 2015
Спортинг
12.09.2015, суббота, 19:15
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
90+1'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Валенсия
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
З. Баккали
82'
Замена
З. Баккали
️️️️
П. Пьятти
Замена
К. Кармона
️️️️
П. Перес
82'
81'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
П. Перес
77'
75'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
А. Халилович
70'
67'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Э. Перес
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
64'
Замена
Н. Касес
️️️️
О. Маскарель
61'
Желтая карточка
О. Маскарель
45'
41'
Желтая карточка
Э. Перес
30'
Желтая карточка
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
10
Начо Касес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Куэльяр
23
Эрнандес
20
Эспиноcа
11
Лора
8
Маскарель
10
Перес
18
Лопес Бланко
6
Альварес
24
Джони
10
Халилович
19
Санабрия
4-1-3-1-1
1
Хауме
2
Канселу
13
Мустафи
5
Абденнур
14
Гайя
8
Фегули
18
Фуэго
10
Парехо
33
Перес
10
Пьятти
21
Негредо
10
Перес
19
Кармона
19
Кармона
10
Перес
8
Маскарель
10
Касес
10
Касес
8
Маскарель
10
Халилович
10
Герреро
10
Герреро
10
Халилович
10
Пьятти
11
Баккали
11
Баккали
10
Пьятти
33
Перес
20
Гомеш
20
Гомеш
33
Перес
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
Остались в запасе
Спортинг
Валенсия
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Спортинг - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
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0 : 1
01.11.2026
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1 : 2
24.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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