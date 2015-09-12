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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Милтон Кинс Донс
Мидлсбро - Милтон Кинс Донс: обзор матча 12 сентября 2015
Мидлсбро
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
70'
С. Даунинг
81'
Д. Наджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Милтон Кинс Донс
Замена
А. Форшоу
️️️️
Д. Фаббрини
83'
ГОЛ! 2:0!
Д. Наджент
Пас отдал
С. Даунинг
81'
79'
Замена
Р. Халл
️️️️
С. Карратерс
76'
Желтая карточка
К. Бэйкер
71'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Д. Пауэлл
ГОЛ! 1:0!
С. Даунинг
Пас отдал
Ф. Аморебиета
70'
69'
Желтая карточка
С. Карратерс
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Рич
61'
56'
Замена
С. Чёрч
️️️️
С. Галлахер
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
Б. Гибсон
49'
Желтая карточка
А. Клэйтон
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
18
Серхио Агуса
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
38
Роберт Халл
ПП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
3-2-3-2
1
Константопулос
26
Калас
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
3
Рич
19
Даунинг
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
31
Фаббрини
35
Наджент
4-2-1-3
25
Мартин
12
Спенс
5
МакФадзин
3
Левингтон
6
Кэй
39
Пойет
11
Карратерс
9
Боудитч
23
Мерфи
20
Галлахер
17
Пауэлл
23
Гибсон
45
Аморебиета
45
Аморебиета
23
Гибсон
31
Фаббрини
28
Форшоу
28
Форшоу
31
Фаббрини
3
Рич
7
Стуани
7
Стуани
3
Рич
17
Пауэлл
7
Бэйкер
7
Бэйкер
17
Пауэлл
11
Карратерс
38
Халл
38
Халл
11
Карратерс
20
Галлахер
18
Чёрч
18
Чёрч
20
Галлахер
Остались в запасе
Мидлсбро
Милтон Кинс Донс
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
18
Серхио Агуса
ЦП
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
18
Серхио Агуса
ЦП
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Мидлсбро - Милтон Кинс Донс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
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