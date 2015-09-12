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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 12 сентября 2015
Металлург
12.09.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Днепр
71'
В. Гвилия
11'
Е. Селезнев
24'
Е. Селезнев (П)
39'
Р. Ротань
68'
Эдмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
Желтая карточка
Д. Плахтырь
90'
+1
Замена
Д. Плахтырь
️️️️
И. Жураховский
86'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
85'
84'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
И. Томечак
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
П. Пашаев
84'
Замена
Д. Юсов
️️️️
И. Корнев
75'
74'
Замена
Д. Хайро Руис
️️️️
Матеус
72'
Замена
Данило
️️️️
Р. Ротань
ГОЛ! 1:4!
В. Гвилия
Пас отдал
Н. Татарков
71'
68'
ГОЛ! 0:4!
Эдмар
Пас отдал
Р. Ротань
Желтая карточка
А. Каплиенко
62'
39'
ГОЛ! 0:3!
Р. Ротань
Пас отдал
И. Томечак
37'
Желтая карточка
В. Федорчук
24'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Е. Селезнев
11'
ГОЛ! 0:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
Матеус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
19
Илья Корнев
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
8
Эдмар
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
5
Семен Ключик
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
90
Данило
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Шеремета
6
Помазан
20
Пашаев
22
Лисицкий
18
Каплиенко
95
Кулинич
19
Корнев
21
Жураховский
81
Гвилия
11
Татарков
95
Попов
3-2-3-2
71
Бойко
3
Лео Матос
18
Гуйе
23
Дуглас
36
Пико
27
Томечак
29
Ротань
5
Федорчук
8
Эдмар
11
Селезнев
99
Матеус
21
Жураховский
44
Плахтырь
44
Плахтырь
21
Жураховский
20
Пашаев
77
Игнатенко
77
Игнатенко
20
Пашаев
19
Корнев
28
Юсов
28
Юсов
19
Корнев
99
Матеус
7
Руис
7
Руис
99
Матеус
27
Томечак
7
Лучкевич
7
Лучкевич
27
Томечак
29
Ротань
90
Данило
90
Данило
29
Ротань
Остались в запасе
Металлург
Днепр
5
Семен Ключик
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
5
Семен Ключик
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Металлург - Днепр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
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2017.06.19 06:34
6
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2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
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2016.01.13 16:11
2
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2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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