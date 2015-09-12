Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Сент-Этьен
Монпелье - Сент-Этьен: обзор матча 12 сентября 2015
Монпелье
12.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
90+2'
Ж. Марво
24'
М. Баял Салл
59'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Сент-Этьен
ГОЛ! 1:2!
Ж. Марво
90'
+2
81'
Замена
Р. Берич
️️️️
К. Монне-Паке
66'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
В. Пажо
Желтая карточка
Ж. Марво
65'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Бенсебаини
62'
61'
Желтая карточка
П. Полома
59'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ру
Пас отдал
Л. Перрен
58'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Р. Амума
Замена
М. Ятабаре
️️️️
К. Корнетт
46'
Замена
П. Ласн
️️️️
Д. Бакар
46'
Желтая карточка
К. Корнетт
41'
Желтая карточка
Б. Дабо
36'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Баял Салл
Пас отдал
К. Монне-Паке
18'
Желтая карточка
М. Баял Салл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Антони Рибелен
ЦП
11
Хеан Деса
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
15
Эрин Пинейру
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Лигали
4
Хилтон
12
Депланье
3
Конгре
5
Бенсебаини
6
Марво
6
Дабо
10
Будебуз
92
Корнетт
9
Берижо
21
Бакар
4-3-3
16
Руффье
29
Клер
39
Полома
24
Перрен
26
Баял Салл
9
Эйссерик
17
Пажо
11
Клеман
22
Монне-Паке
26
Ру
17
Амума
5
Бенсебаини
21
Руссийон
21
Руссийон
5
Бенсебаини
21
Бакар
6
Ласн
6
Ласн
21
Бакар
92
Корнетт
9
Ятабаре
9
Ятабаре
92
Корнетт
17
Амума
19
Бамба
19
Бамба
17
Амума
17
Пажо
18
Лемуан
18
Лемуан
17
Пажо
22
Монне-Паке
9
Берич
9
Берич
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Монпелье
Сент-Этьен
6
Антони Рибелен
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
11
Хеан Деса
ЦП
15
Эрин Пинейру
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
6
Антони Рибелен
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
11
Хеан Деса
ЦП
Остались в запасе
15
Эрин Пинейру
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монпелье - Сент-Этьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Помощники судьи:
Тюгдуаль Филипп
Стефано Лози
Резервный судья:
Вильям Лавис
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
Новости команд
Все
Монпелье
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+