Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Дерби Каунти
Престон - Дерби Каунти: обзор матча 12 сентября 2015
Престон
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 2
Завершен
Дерби Каунти
90+13'
Д. Джонсон
23'
К. Мартин
36'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Дерби Каунти
ГОЛ! 1:2!
Д. Джонсон
Пас отдал
К. Хамфри
90'
+13
Желтая карточка
Д. Гарнер
90'
+6
79'
Замена
К. Форсит
️️️️
С. Уорнок
74'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Т. Инс
73'
Желтая карточка
Д. Расселл
Замена
К. Хамфри
️️️️
Д. Уэлш
70'
61'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Баттерфилд
56'
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
И. Дойл
️️️️
У. Кин
55'
Замена
С. Мэй
️️️️
М. Вермийл
55'
Желтая карточка
П. Хантингтон
36'
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Мартин
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Расселл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
3
Райт
23
Хантингтон
8
Каннингэм
2
Вермийл
5
Кларк
14
Джонсон
19
Уэлш
8
Килкенни
18
Кин
14
Гарнер
3-2-4-1
13
Грант
5
Шекелл
22
Бэйрд
29
Кристи
36
Кио
3
Уорнок
77
Расселл
19
Баттерфилд
10
Инс
4
Джонсон
18
Мартин
19
Уэлш
7
Хамфри
7
Хамфри
19
Уэлш
2
Вермийл
24
Мэй
24
Мэй
2
Вермийл
18
Кин
9
Дойл
9
Дойл
18
Кин
3
Уорнок
3
Форсит
3
Форсит
3
Уорнок
19
Баттерфилд
29
Хендрик
29
Хендрик
19
Баттерфилд
10
Инс
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Инс
Остались в запасе
Престон
Дерби Каунти
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
33
Скотт Карсон
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Престон - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Дерби Каунти
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+