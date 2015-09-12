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Уотфорд - Суонси
Уотфорд - Суонси: обзор матча 12 сентября 2015
Уотфорд
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
59'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Суонси
Желтая карточка
Э. Капу
90'
+2
Замена
А. Диаманти
️️️️
Т. Дини
84'
71'
Замена
Эдер
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
С. Бергейс
️️️️
О. Игало
71'
67'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
66'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Корк
Замена
Б. Уотсон
️️️️
А. Абди
66'
Красная карточка
В. Бехрами
64'
60'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
Пас отдал
Т. Дини
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
3-1-4-2
1
Гомес
20
Кэткарт
4
Предль
12
Ньом
6
Капу
22
Абди
14
Хурадо
21
Анья
85
Бехрами
14
Дини
9
Игало
4-2-3-1
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
4
Корк
26
Шелви
24
Айю
10
Сигурдссон
15
Раутледж
18
Гомис
22
Абди
26
Уотсон
26
Уотсон
22
Абди
9
Игало
23
Бергейс
23
Бергейс
9
Игало
14
Дини
23
Диаманти
23
Диаманти
14
Дини
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Эдер
24
Эдер
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Уотфорд
Суонси
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Уотфорд - Суонси
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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