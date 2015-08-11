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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиган Атлетик - Бери
Уиган Атлетик - Бери: обзор матча 11 августа 2015
Уиган Атлетик
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Бери
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиган Атлетик - Бери
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Бери
0 : 0
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Брэдфорд Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
Бери
1 : 4
25.08.2015
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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