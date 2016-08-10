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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Бери
Бертон Альбион - Бери: обзор матча 10 августа 2016
Бертон Альбион
10.08.2016, среда, 21:30
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Бери
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бертон Альбион - Бери
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Бери
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
Бертон Альбион
3 : 2
10.08.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бери
1 : 3
30.01.2016
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брэдфорд Сити
0 : 0
19.01.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бери
0 : 0
09.01.2016
Брэдфорд Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
Бери
1 : 4
25.08.2015
Лестер
Информация о матче
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Бертон Альбион
Бери
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
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2023.10.07 11:23
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2019.08.28 06:47
3
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
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«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
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