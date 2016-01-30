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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бери - Халл Сити
Бери - Халл Сити: обзор матча 30 января 2016
Бери
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Халл Сити
14'
Ч. Акпом
57'
Ч. Акпом (П)
69'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бери - Халл Сити
85'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
С. Алуко
69'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Акпом
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ч. Акпом
14'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Акпом
Начало матча
Статистика матча Бери - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бери
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
Бертон Альбион
3 : 2
10.08.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бери
1 : 3
30.01.2016
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брэдфорд Сити
0 : 0
19.01.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бери
0 : 0
09.01.2016
Брэдфорд Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
Бери
1 : 4
25.08.2015
Лестер
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Гигг Лэйн
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Бери
Халл Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
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30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Бери» исключен из первого дивизиона Англии из-за долгов. Клуб провел в лиге 125 лет
2019.08.28 06:47
3
Фанат клуба 4-го дивизиона Англии дисквалифицирован за удар футболиста по лицу
2018.12.29 18:27
4
198-сантиметровый 15-летний защитник «Бери» перейдет в «Ливерпуль»
2016.10.27 17:46
6
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7 ноября
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