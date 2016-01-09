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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бери - Брэдфорд Сити
Бери - Брэдфорд Сити: обзор матча 09 января 2016
Бери
09.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бери - Брэдфорд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бери
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
Бертон Альбион
3 : 2
10.08.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бери
1 : 3
30.01.2016
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брэдфорд Сити
0 : 0
19.01.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бери
0 : 0
09.01.2016
Брэдфорд Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
Бери
1 : 4
25.08.2015
Лестер
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Информация о матче
Стадион:
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Брэдфорд Сити
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
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Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
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Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
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2025.09.24 23:52
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Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
2016.05.07 16:35
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