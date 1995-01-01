«Бери» исключен из первого дивизиона Англии из-за долгов. Клуб провел в лиге 125 лет

Руководство первого дивизиона Англии сообщило об исключении «Бери» из состава участников на текущий сезон. Клуб покинет соревнование впервые за 125 лет.

Вчера, 27-го августа, руководители чемпионата провели заседание, посвященное делу «Бери». Лига не получила от владельца клуба Стива Дэйли ответа на вопрос о способах преодоления финансовых трудностей.

«Сегодня, без сомнений, один из самых печальных дней в нашей новейшей истории. Мы безустанно работали над тем, что избежать такой меры, но мы вынуждены принять это решение», – сказала Дебби Джеванс, заместитель руководителя EFL.