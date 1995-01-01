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    «Бери» исключен из первого дивизиона Англии из-за долгов. Клуб провел в лиге 125 лет

    Руководство первого дивизиона Англии сообщило об исключении «Бери» из состава участников на текущий сезон. Клуб покинет соревнование впервые за 125 лет.

    Вчера, 27-го августа, руководители чемпионата провели заседание, посвященное делу «Бери». Лига не получила от владельца клуба Стива Дэйли ответа на вопрос о способах преодоления финансовых трудностей.

    «Сегодня, без сомнений, один из самых печальных дней в нашей новейшей истории. Мы безустанно работали над тем, что избежать такой меры, но мы вынуждены принять это решение», – сказала Дебби Джеванс, заместитель руководителя EFL.

    • Пресс-служба лиги также сообщила о том, что «Болтон» получил 14 дней на разрешение похожей ситуации. В противном случае «Уондерерс» также будут исключены.

    Источник: Официальный сайт EFL

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +165

      СвинкаСправедливости 1 минуту назад

      "Только в России клубы сталкиваются с финансовыми проблемами"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Olymp2 1 час назад

      Хваленая английскиая любовь к футболу и традициям

      -1
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