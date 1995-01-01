Фанат клуба 4-го дивизиона Англии дисквалифицирован за удар футболиста по лицу

8-го сентября «Бери» обыграл «Гримсби Таун» со счетом 4:0 в рамках 7-го тура четвертого дивизиона Англии.

Во втором тайме болельщик хозяев Стефан Кемпс ударил по лицу форварда гостей Чарльза Вернама. Футболист доиграл встречу до конца. Арбитр внес данные об инциденте в протокол матча.

По данным Sky Sports, полиция обязала Кемпса в 13-ти месяцам общественных работу и наложила трехлетний запрет на посещение футбольных матчей. Руководство «Бери» предъявило фанату пожизненную дисквалификацию.

После 24-х туров сезона «Бери» занимает шестое место в турнирной таблице, «Гримсби» идет на 14-й строчке.