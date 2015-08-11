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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Уимблдон
Кардифф - Уимблдон: обзор матча 11 августа 2015
Кардифф
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кардифф - Уимблдон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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5 : 4
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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3 : 3
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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3 : 0
31.10.2026
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Кардифф
1 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
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2 : 2
17.10.2026
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Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
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Англия. Первая лига, 14 тур
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2 : 1
31.10.2026
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Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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20.10.2026
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17.10.2026
Уимблдон
Информация о матче
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