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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Йорк Сити - Брэдфорд Сити
Йорк Сити - Брэдфорд Сити: обзор матча 11 августа 2015
Йорк Сити
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йорк Сити - Брэдфорд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йорк Сити
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Йорк Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
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0 : 1
14.11.2026
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5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
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1 : 1
20.10.2026
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Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
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Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
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0 : 0
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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0 : 0
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Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
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Информация о матче
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