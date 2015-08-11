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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Сошо - Ньор
Сошо - Ньор: обзор матча 11 августа 2015
Сошо
11.08.2015, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Ньор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сошо - Ньор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ньор
0 : 4
22.01.2023
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ньор
1 : 2
04.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
05.01.2019
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
1 : 0
06.01.2018
Ньор
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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Сошо
Ньор
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
Матч Лиги 2 остановили из-за отключившегося света
2018.10.19 22:41
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
Матч Лиги 2 остановили из-за отключившегося света
2018.10.19 22:41
«Ньор» просит не благодарить «Барселону» за победу над «ПСЖ»
2017.03.09 11:55
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
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