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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ньор - Осер
Ньор - Осер: обзор матча 22 января 2023
Ньор
22.01.2023, воскресенье, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Осер
39'
Г. Перрен
43'
Н. Да Кошта
64'
М. Аблин
67'
Г. Перрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньор - Осер
77'
Замена
К. Дануа
️️️️
Г. Перрен
77'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
Э. Овусу
Замена
R. Bakayoko
️️️️
Б. Бутобба
77'
73'
Замена
К. Бото
️️️️
А. Зедадка
72'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
М. Аблин
72'
Замена
Г. Эйн
️️️️
Н. Да Кошта
67'
ГОЛ! 0:4!
Г. Перрен
64'
ГОЛ! 0:3!
М. Аблин
Пас отдал
Н. Да Кошта
Замена
Y. Merdji
️️️️
С. Бенчама
59'
Замена
К. Бернар
️️️️
L. Vallier
59'
Замена
S. Renel
️️️️
Ж. Олайтан
59'
43'
ГОЛ! 0:2!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Г. Перрен
39'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перрен
34'
Желтая карточка
Х. Сахи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньор
16
Jean Louchet
ВР
45
Жори Муташи
ЦЗ
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
5
Bryan Passi
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
8
Moataz Zemzemi
ЦП
26
Сами Бенчама
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
9
Kevin Rocheteau
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
98
Билал Бутобба
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ньор
1
Mathieu Michel
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
17
Samuel Renel
ЦП
18
Nacim El Hassani
ЦП
19
Ryan Bakayoko
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
20
Бирама Туре
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
4-3-3
16
45
Муташи
5
24
6
8
26
Бенчама
11
98
Бутобба
15
Олайтан
9
3-2-1-1-3
16
Леон
80
Зедадка
17
Жанвье
5
Жубал
42
Овусу
22
Равелосон
10
М'Чангама
29
Сахи
10
Да Кошта
28
Перрен
11
Аблин
24
5
Бернар
5
Бернар
24
15
Олайтан
17
17
15
Олайтан
98
Бутобба
19
19
98
Бутобба
26
Бенчама
10
10
26
Бенчама
10
Да Кошта
7
Эйн
7
Эйн
10
Да Кошта
80
Зедадка
97
Бото
97
Бото
80
Зедадка
42
Овусу
21
Дюгимон
21
Дюгимон
42
Овусу
11
Аблин
9
Синайоко
9
Синайоко
11
Аблин
28
Перрен
17
Дануа
17
Дануа
28
Перрен
Остались в запасе
Ньор
Осер
1
Mathieu Michel
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
18
Nacim El Hassani
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
40
Тео Де Персен
ВР
20
Бирама Туре
ОП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Mathieu Michel
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
18
Nacim El Hassani
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
20
Бирама Туре
ОП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Ньор - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ньор
0 : 4
22.01.2023
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ньор
1 : 2
04.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
05.01.2019
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
1 : 0
06.01.2018
Ньор
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Рене Гайллар
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