«Ньор» просит не благодарить «Барселону» за победу над «ПСЖ»

Пресс-служба «Ньора», который выступает во втором французском дивизионе, с юмором прокомментировала победу «Барселоны» над «ПСЖ» по сумме двух встреч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Твое лицо, когда благодаришь «Ньор» за то, что он посеял сомнения в головах футболистов «ПСЖ», – говорится в Twitter клуба.

Напомним, что на прошлой неделе «Ньор» уступил «ПСЖ» в Кубке Франции со счетом 0:2, пропустив оба гола в концовке матча.

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