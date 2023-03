«Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

Сначала вопрос – а вы помните, что произошло за сутки до этого?

Ясное дело, что 10:2 над «Арсеналом» сегодня уже совершенно никого не волнует.

А помните, как вечером казалось, что вот в этой игре интриги все-таки побольше, чем в Барселоне?

Но «Бенфика» не сдалась и рассыпалась в тот момент, когда за ней уже никто не следил. К этому времени «Барселона» была в одном мяче от овертайма.

А потом эти лица пронзила боль. Забил Кавани.

3:1 на «Камп Ноу» было еще на 87-й минуте. Что случилось потом – до сих пор невозможно описать словами.

Вот сейчас спросите себя, вы уже поверили в то, что написано на этой картинке?

Верратти поверить не может. Наверное, до сих пор.

А уж Лео поверил сразу:

В студии с Джеррардом и Фердинандом творилось настоящее безумие:

А так реагировали игроки «Барселоны» по мини-футболу:



Use the hashtag #WeDidIt to show us how you experienced the historic comback. @FCBfutbolsala was like this

pic.twitter.com/aIEkZgJnET