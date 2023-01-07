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Расписание матчей
Франция. Кубок
Гранвиль - Ньор
Гранвиль - Ньор: обзор матча 07 января 2023
Гранвиль
07.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Ньор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гранвиль - Ньор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/64 финала
Монтре
2 : 1
29.11.2025
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
0 : 3
17.01.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Версаль
1 : 2
04.01.2020
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Шамбли
1 : 0
07.02.2018
Гранвиль
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ньор
0 : 4
22.01.2023
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ньор
1 : 2
04.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
05.01.2019
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
1 : 0
06.01.2018
Ньор
Информация о матче
Стадион:
Рене Гайллар
Новости команд
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Гранвиль
Ньор
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
Матч Лиги 2 остановили из-за отключившегося света
2018.10.19 22:41
«Ньор» просит не благодарить «Барселону» за победу над «ПСЖ»
2017.03.09 11:55
Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»
2017.02.05 06:31
4
Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал
2016.03.04 00:56
1
Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»
2017.02.05 06:31
4
Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал
2016.03.04 00:56
1
Диаби вновь травмировался и не сыграет с «Гранвилем»
2016.03.02 15:34
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
Матч Лиги 2 остановили из-за отключившегося света
2018.10.19 22:41
«Ньор» просит не благодарить «Барселону» за победу над «ПСЖ»
2017.03.09 11:55
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
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