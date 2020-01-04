Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Версаль - Гранвиль
Версаль - Гранвиль: обзор матча 04 января 2020
Версаль
04.01.2020, суббота, 15:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Гранвиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Версаль - Гранвиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Версаль
Франция. Третья лига, 14 тур
Париж 13
- : -
05.12.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/64 финала
Монтре
2 : 1
29.11.2025
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
0 : 3
17.01.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Версаль
1 : 2
04.01.2020
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Шамбли
1 : 0
07.02.2018
Гранвиль
Новости команд
Все
Версаль
Гранвиль
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
7
Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»
2017.02.05 06:31
4
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
7
Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»
2017.02.05 06:31
4
Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал
2016.03.04 00:56
1
Диаби вновь травмировался и не сыграет с «Гранвилем»
2016.03.02 15:34
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+