Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции

Матч пятого раунда Кубка Франции между командами «Марли-ла-Виль» и «Версаль» не был доигран, сообщает Le Parisien. Судья вынужден был остановить игру на 28 минуте.

Арбитр заметил, что 28-летний защитник команды из региона Иль-де-Франс Идрисс упал на поле. Позже стало ясно, что у футболиста случился инфаркт. Сразу же после этого игрока на вертолете доставили в местную больницу, но он до сих пор находится без сознания.

Дата проведения прерванного матча будет определена позже.