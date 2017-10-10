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Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции

10 октября 2017, 10:05
7

Матч пятого раунда Кубка Франции между командами «Марли-ла-Виль» и «Версаль» не был доигран, сообщает Le Parisien. Судья вынужден был остановить игру на 28 минуте.

Арбитр заметил, что 28-летний защитник команды из региона Иль-де-Франс Идрисс упал на поле. Позже стало ясно, что у футболиста случился инфаркт. Сразу же после этого игрока на вертолете доставили в местную больницу, но он до сих пор находится без сознания.

Дата проведения прерванного матча будет определена позже.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок лиги Версаль
Комментарии (7)
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simoron81
1507622011
Кошмар
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RedWhiteFans2
1507622451
Тяжелый хлеб.
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TY13R
1507624998
вот это да....
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stas0604
1507626641
Прoгнозы футбольных матчей www.moistavki.ru
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serge1983
1507631074
интересно а обычного человека на улице с инфарктом доставляют в болницу на вертолете???
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сашка0714
1507631800
Здоровья
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Юрий Б.
1517358592
Здоровья!!
Ответить
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