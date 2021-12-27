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    «Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка

    «Версаль» в гостях обыграл «Бержерак» в четвертьфинальном матче Кубка Франции.

    Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. В серии пенальти победил «Версаль».

    Обе команды представляют четвертый дивизион Франции.

    Кубок Франции. 1/4 финала

    «Бержерак» – «Версаль» – 1:1 (0:1, 1:0) (4:5 в серии пенальти)

    Голы: 0:1 – Диаррассуба, 14; 1:1 – Трессенс, 89.

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

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    Источник: «Бомбардир»

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