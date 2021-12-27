«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка

однако версаль жгет))))))))
«Версаль» в гостях обыграл «Бержерак» в четвертьфинальном матче Кубка Франции.
Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. В серии пенальти победил «Версаль».
Обе команды представляют четвертый дивизион Франции.
Кубок Франции. 1/4 финала
«Бержерак» – «Версаль» – 1:1 (0:1, 1:0) (4:5 в серии пенальти)
Голы: 0:1 – Диаррассуба, 14; 1:1 – Трессенс, 89.
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