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    Французскому клубу ради матча Кубка предстоит пролететь 19 тысяч километров

    Парижский клуб «Обервиль» в результате жеребьевки попал в четвертом раунде Кубка Франции на клуб «Тампоньез», который базирует на заморской территории Реюньон. Она находится неподалеку от побережья Мадагаскара.

    Матч состоится на Реюньоне. Перелет в одну сторону для «Обервиля» – это 9,4 тысячи километров.

    • Численность населения Реюньона – более 800 тысяч человек (информация на 2011 год).
    • На Реюньоне есть своя футбольная сборная.
    • На этом острове снимался проект «Большие гонки», который в 00-е годы транслировался на Первом канале. Ведущим был Дмитрий Hагиeв.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17877

      Cleaner 1 час назад

      И чо? Зенит на дальний восток в ЧР летал. Ничего страшного и выдающегося.

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