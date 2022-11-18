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  • Французскому клубу ради матча Кубка предстоит пролететь 19 тысяч километров

Французскому клубу ради матча Кубка предстоит пролететь 19 тысяч километров

18 ноября 2022, 22:15
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Парижский клуб «Обервиль» в результате жеребьевки попал в четвертом раунде Кубка Франции на клуб «Тампоньез», который базирует на заморской территории Реюньон. Она находится неподалеку от побережья Мадагаскара.

Матч состоится на Реюньоне. Перелет в одну сторону для «Обервиля» – это 9,4 тысячи километров.

  • Численность населения Реюньона – более 800 тысяч человек (информация на 2011 год).
  • На Реюньоне есть своя футбольная сборная.
  • На этом острове снимался проект «Большие гонки», который в 00-е годы транслировался на Первом канале. Ведущим был Дмитрий Hагиeв.

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Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок Франция. Лига 1
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