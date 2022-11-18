Французскому клубу ради матча Кубка предстоит пролететь 19 тысяч километров

И чо? Зенит на дальний восток в ЧР летал. Ничего страшного и выдающегося.
Парижский клуб «Обервиль» в результате жеребьевки попал в четвертом раунде Кубка Франции на клуб «Тампоньез», который базирует на заморской территории Реюньон. Она находится неподалеку от побережья Мадагаскара.
Матч состоится на Реюньоне. Перелет в одну сторону для «Обервиля» – это 9,4 тысячи километров.
- Численность населения Реюньона – более 800 тысяч человек (информация на 2011 год).
- На Реюньоне есть своя футбольная сборная.
- На этом острове снимался проект «Большие гонки», который в 00-е годы транслировался на Первом канале. Ведущим был Дмитрий Hагиeв.
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