Французскому клубу ради матча Кубка предстоит пролететь 19 тысяч километров

Парижский клуб «Обервиль» в результате жеребьевки попал в четвертом раунде Кубка Франции на клуб «Тампоньез», который базирует на заморской территории Реюньон. Она находится неподалеку от побережья Мадагаскара.

Матч состоится на Реюньоне. Перелет в одну сторону для «Обервиля» – это 9,4 тысячи километров.

Численность населения Реюньона – более 800 тысяч человек (информация на 2011 год).

На Реюньоне есть своя футбольная сборная.

На этом острове снимался проект «Большие гонки», который в 00-е годы транслировался на Первом канале. Ведущим был Дмитрий Hагиeв.

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