Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов за трансфер этим летом – испанцы отказались от сделки

Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов за трансфер этим летом – испанцы отказались от сделки

2 июля 2023, 19:49
11

Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» этим летом не состоится.

Причина в том, что игрок запросил у мадридцев 240 миллионов евро в виде различных выплат – таким он видит бонус за свою подпись.

Поэтому «Реал» решил отложить переход до следующего лета, когда не нужно будет платить «ПСЖ», а только Мбаппе.

  • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
  • Килиан в Париже с 2017 года.
  • У него остался год контракта.

Еще по теме:
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Мбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи» 1
Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1688317019
ни куёвый такой бонус
Ответить
ScarlettOgusania
1688317068
в глазах Киллиана доллары горят, не перейдёт он в Реал с таким "бонусом"
Ответить
sochi-2013
1688317872
Жадность порождает бедность!
Ответить
САНЁК17
1688318322
Ничего, Реал без Мбаппе пережил и ещё год без него переживет
Ответить
koli4ka
1688321822
да, у мопеда с тормозами очень худо...руля тоже нет,только седло для хитро"опой задницы на месте.
Ответить
jek718875
1688322308
А харя не треснет?
Ответить
JIEGEHDA
1688328351
Чтобы некоторые поняли . У него контракт был 2+1 . Сейчас начнется 2 сезон. В сентябре у него бонус от клуба 90м евро . Если он сейчас уходит , то во первых Реал платит бешенные 180-200 м которые хочет ПСЖ , а во вторых он не получит те самые 90 лямов , с учётом ещё бонусов от рекламы и клуба . Такая вот история
Ответить
Oldtrafford83
1688359306
Черепашка хочет скупить всю пиццу мира и сделать ремонт в канализации??)
Ответить
Psih86
1688366521
Да у них денег нет, сами хер с солью доедают, все в кредитам, откуда такие деньги....
Ответить
Главные новости
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
8
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
2
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
12
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
9
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
8
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
13
Все новости
Все новости
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
Вчера, 16:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
Вчера, 09:06
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+