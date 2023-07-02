Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов за трансфер этим летом – испанцы отказались от сделки

Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» этим летом не состоится.
Причина в том, что игрок запросил у мадридцев 240 миллионов евро в виде различных выплат – таким он видит бонус за свою подпись.
Поэтому «Реал» решил отложить переход до следующего лета, когда не нужно будет платить «ПСЖ», а только Мбаппе.
- Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
- Килиан в Париже с 2017 года.
- У него остался год контракта.
Источник: Marca