Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов за трансфер этим летом – испанцы отказались от сделки

Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» этим летом не состоится.

Причина в том, что игрок запросил у мадридцев 240 миллионов евро в виде различных выплат – таким он видит бонус за свою подпись.

Поэтому «Реал» решил отложить переход до следующего лета, когда не нужно будет платить «ПСЖ», а только Мбаппе.