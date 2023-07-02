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    • Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов за трансфер этим летом – испанцы отказались от сделки

    Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов за трансфер этим летом – испанцы отказались от сделки

    Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» этим летом не состоится.

    Причина в том, что игрок запросил у мадридцев 240 миллионов евро в виде различных выплат – таким он видит бонус за свою подпись.

    Поэтому «Реал» решил отложить переход до следующего лета, когда не нужно будет платить «ПСЖ», а только Мбаппе.

    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
    • Килиан в Париже с 2017 года.
    • У него остался год контракта.

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    Источник: Marca

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    02.07.2023 19:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5456

      Питерский князь 1 час назад

      Газировкой и проститутками.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +299

      JIEGEHDA 5 часов назад

      Чтобы некоторые поняли . У него контракт был 2+1 . Сейчас начнется 2 сезон. В сентябре у него бонус от клуба 90м евро . Если он сейчас уходит , то во первых Реал платит бешенные 180-200 м которые хочет ПСЖ , а во вторых он не получит те самые 90 лямов , с учётом ещё бонусов от рекламы и клуба . Такая вот история

      0
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 6 часов назад

      Мбаппе в корень ОБОРЗЕЛ...(((

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      Рейтинг: +2383

      jek718875 6 часов назад

      А харя не треснет?

      0
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      Рейтинг: +1623

      koli4ka 7 часов назад

      да, у мопеда с тормозами очень худо...руля тоже нет,только седло для хитро"опой задницы на месте.

      0
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      Рейтинг: +1380

      САНЁК17 8 часов назад

      Ничего, Реал без Мбаппе пережил и ещё год без него переживет

      0
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      Рейтинг: +7119

      sochi-2013 8 часов назад

      Жадность порождает бедность!

      1
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      Рейтинг: +2184

      ScarlettOgusania 8 часов назад

      в глазах Киллиана доллары горят, не перейдёт он в Реал с таким "бонусом"

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      Рейтинг: +299

      JIEGEHDA > ScarlettOgusania 5 часов назад

      Доллары? А вкурсе что он про 240 м ЕВРО?

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      Рейтинг: +11539

      "supermax" 8 часов назад

      ни куёвый такой бонус

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