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Расписание матчей
Франция. Кубок
Гранвиль - Марсель
Гранвиль - Марсель: обзор матча 17 января 2020
Гранвиль
17.01.2020, пятница, 23:05
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гранвиль - Марсель
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/64 финала
Монтре
2 : 1
29.11.2025
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
0 : 3
17.01.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Версаль
1 : 2
04.01.2020
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Шамбли
1 : 0
07.02.2018
Гранвиль
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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