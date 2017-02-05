Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»

«Гранвиль», представляющий четвертый дивизион Франции, пошутил над «ПСЖ», который отправил польского полузащитника Гжегожа Крыховяка во вторую команду.

«ПСЖ» потратил на покупку Крыховяка 30 миллионов евро, чтобы тот играл против нас. Не думали, что нас так боятся», – заявили в «Гранвиле».

Отметим, что в итоге вторая команда парижан одержала победу со счетом 3:0.

Крыховяк провел в текущем розыгрыше Лиги 1 10 матчей.