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    Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»

    «Гранвиль», представляющий четвертый дивизион Франции, пошутил над «ПСЖ», который отправил польского полузащитника Гжегожа Крыховяка во вторую команду.

    «ПСЖ» потратил на покупку Крыховяка 30 миллионов евро, чтобы тот играл против нас. Не думали, что нас так боятся», – заявили в «Гранвиле».

    Отметим, что в итоге вторая команда парижан одержала победу со счетом 3:0.

    Крыховяк провел в текущем розыгрыше Лиги 1 10 матчей.

    Источник: Twitter

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    05.02.2017 06:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 февраля 2017, 12:32

      ПСЖ скупает всех подряд и не знают что с ними делать ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Garfild 44 5 февраля 2017, 06:51

      !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 06:47

      И смех и грех

      0
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      ...
      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic > swot1205 5 февраля 2017, 09:40

      да уж...

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