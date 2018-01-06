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Расписание матчей
Франция. Кубок
Генгам - Ньор
Генгам - Ньор: обзор матча 06 января 2018
Генгам
06.01.2018, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Ньор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Генгам - Ньор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
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Франция. Кубок, 1/16 финала
Ньор
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22.01.2023
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07.01.2023
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Ньор
1 : 2
04.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
05.01.2019
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
1 : 0
06.01.2018
Ньор
Информация о матче
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2025.09.11 20:20
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2025.05.10 20:45
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
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2016.01.19 23:02
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