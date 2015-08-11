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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ротерхэм - Кембридж Юнайтед
Ротерхэм - Кембридж Юнайтед: обзор матча 11 августа 2015
Ротерхэм
11.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ротерхэм - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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