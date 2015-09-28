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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Арсенал
Сокол - Арсенал: обзор матча 28 сентября 2015
Сокол
28.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
89'
А. Столяренко
85'
В. Стеклов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Арсенал
Замена
А. Серасхов
️️️️
М. Андреев
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Столяренко
89'
85'
ГОЛ! 0:1!
В. Стеклов
75'
Замена
А. Дудолев
️️️️
П. Деобальд
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Радченко
73'
68'
Замена
В. Федотов
️️️️
Г. Вуйович
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
68'
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Молодцов
60'
Желтая карточка
А. Горбатюк
57'
Желтая карточка
М. Трусевич
48'
Желтая карточка
И. Лозенков
44'
38'
Желтая карточка
И. Калешин
Желтая карточка
А. Молодцов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-1-2-3
31
Пчелинцев
14
Лозенков
29
Горбатюк
20
Столяренко
27
Молодцов
30
Трусевич
77
Андреев
77
Романенко
27
Радченко
11
Дегтярев
24
Коротаев
4-1-2-1-2
16
Котов
22
Ершов
71
Денисов
23
Калешин
8
Тесак
18
Кашчелан
7
Берхамов
20
Стеклов
57
Деобальд
18
Вуйович
48
Кутьин
77
Андреев
2
Серасхов
2
Серасхов
77
Андреев
27
Радченко
34
Сабитов
34
Сабитов
27
Радченко
27
Молодцов
70
Шевчук
70
Шевчук
27
Молодцов
24
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
24
Коротаев
18
Вуйович
19
Федотов
19
Федотов
18
Вуйович
57
Деобальд
18
Дудолев
18
Дудолев
57
Деобальд
Остались в запасе
Сокол
Арсенал
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Сокол - Арсенал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
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Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
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0 : 0
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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- : -
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Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Локомотив
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