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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
МИТОС - Астрахань
МИТОС - Астрахань: обзор матча 28 сентября 2015
МИТОС
28.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
0 : 3
Завершен
Астрахань
25'
А. Зенин
44'
Е. Панфилов
87'
А. Голубев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол МИТОС - Астрахань
90'
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
Л. Уруру
Замена
М. Голихин
️️️️
И. Калашников
89'
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
А. Феколкин
87'
87'
ГОЛ! 0:3!
А. Голубев
Красная карточка
Р. Смольский
82'
77'
Замена
А. Голубев
️️️️
С. Сечин
76'
Замена
Д. Шадиев
️️️️
Н. Ястребов
Замена
З. Олисаев
️️️️
С. Хмелевской
71'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Д. Козлов
61'
46'
Замена
Д. Качура
️️️️
Е. Панфилов
44'
ГОЛ! 0:2!
Е. Панфилов
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Зенин
Желтая карточка
Р. Смольский
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
30
Максим Минеев
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
6
Алексей Феколкин
ЦП
11
Евгений Лазарев
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
18
Роман Смольский
ЦФ
Астрахань
1
Никита Годенов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
27
Николай Ястребов
ЦП
25
Сергей Сечин
ЦП
12
Евгений Панфилов
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
13
Игорь Нечай
ЦЗ
29
Максим Тазетдинов
ЦП
31
Максим Голихин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
13
Заурбек Олисаев
ЦФ
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
16
Даурен Шадиев
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
14
Александр Голубев
ЦФ
4-3-3
23
Антипин
30
Минеев
4
Шаповалов
2
Матвеев
2
Хмелевской
6
Феколкин
11
Лазарев
4
Калашников
18
Смольский
31
Козлов
8
Сугак
4-5-1
1
Годенов
22
Потапов
5
Анисимов
2
Григорян
93
Гараев
27
Ястребов
12
Панфилов
14
Зенин
7
Уруру
25
Сечин
25
Васильев
2
Хмелевской
13
Олисаев
13
Олисаев
2
Хмелевской
6
Феколкин
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
6
Феколкин
4
Калашников
31
Голихин
31
Голихин
4
Калашников
31
Козлов
21
Войнов
21
Войнов
31
Козлов
7
Уруру
10
Пугачев
10
Пугачев
7
Уруру
25
Сечин
14
Голубев
14
Голубев
25
Сечин
27
Ястребов
16
Шадиев
16
Шадиев
27
Ястребов
12
Панфилов
78
Качура
78
Качура
12
Панфилов
Остались в запасе
МИТОС
Астрахань
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
13
Игорь Нечай
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
57
Владислав Целовальников
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Остались в запасе
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
13
Игорь Нечай
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
Остались в запасе
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
57
Владислав Целовальников
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Статистика матча МИТОС - Астрахань
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Артем Рекеть
(Москва)
Стадион:
Ермак
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