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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Армавир
Волгарь - Армавир: обзор матча 28 сентября 2015
Волгарь
28.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 0
Завершен
Армавир
10'
О. Алейник
61'
И. Лукьяновс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Армавир
90'
+1
Желтая карточка
А. Алексанян
Желтая карточка
А. Коломийченко
90'
+1
Красная карточка
А. Болонин
90'
+1
81'
Замена
А. Алексанян
️️️️
А. Воронкин
Замена
Р. Болов
️️️️
И. Лукьяновс
79'
76'
Желтая карточка
Ж. Бугуи
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Алхазов
72'
65'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
И. Геперидзе
Замена
А. Коломийченко
️️️️
М. Яковлев
64'
ГОЛ! 2:0!
И. Лукьяновс
61'
Замена
А. Кренделев
️️️️
Р. Газзаев
58'
36'
Желтая карточка
И. Падерин
Желтая карточка
О. Алейник
28'
ГОЛ! 1:0!
О. Алейник
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
88
Леван Джаркава
ПП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
28
Байрыев
32
Терехов
11
Сутормин
34
Алейник
9
Яковлев
10
Лукьяновс
10
Газзаев
13
Алхазов
2-1-5-1-1
27
Комаров
3
Чежия
20
Дугалич
17
Царикаев
88
Джаркава
10
Падерин
25
Арзиани
3
Воронкин
63
Рыжов
10
Хурцидзе
11
Геперидзе
13
Алхазов
11
Болонин
11
Болонин
13
Алхазов
9
Яковлев
15
Коломийченко
15
Коломийченко
9
Яковлев
10
Газзаев
33
Кренделев
33
Кренделев
10
Газзаев
10
Лукьяновс
88
Болов
88
Болов
10
Лукьяновс
11
Геперидзе
34
Бугуи
34
Бугуи
11
Геперидзе
3
Воронкин
19
Алексанян
19
Алексанян
3
Воронкин
Остались в запасе
Волгарь
Армавир
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
Остались в запасе
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
Статистика матча Волгарь - Армавир
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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