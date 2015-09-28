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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Ростов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 сентября 2015
Ростов
28.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
23'
Д. Полоз (П)
50'
Д. Полоз
34'
С. Ткачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Кубань (ЛФЛ)
90'
+1
Замена
С. Каретник
️️️️
В. Кулик
Замена
А. Бухаров
️️️️
Х. Байрамян
89'
80'
Желтая карточка
Р. Бугаев
80'
Желтая карточка
И. Армаш
Желтая карточка
С. Азмун
80'
77'
Желтая карточка
С. Манолев
74'
Замена
И. Бальде
️️️️
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
К. Нобоа
71'
63'
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Хубулов
Замена
М. Думбия
️️️️
Т. Калачев
62'
Желтая карточка
Д. Терентьев
52'
ГОЛ! 2:1!
Д. Полоз
50'
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Полоз
23'
21'
Желтая карточка
М. Рабиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
43
Денис Терентьев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Джанаев
43
Терентьев
15
Баштуш
44
Навас
34
Маргасов
8
Гацкан
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
19
Байрамян
20
Азмун
3-3-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Армаш
11
Манолев
19
Рабиу
8
Бугаев
55
Кулик
11
Ткачев
88
Хубулов
10
Мельгарехо
2
Калачев
7
Думбия
7
Думбия
2
Калачев
19
Байрамян
11
Бухаров
11
Бухаров
19
Байрамян
88
Хубулов
8
Тлисов
8
Тлисов
88
Хубулов
55
Кулик
31
Каретник
31
Каретник
55
Кулик
10
Мельгарехо
6
Бальде
6
Бальде
10
Мельгарехо
Остались в запасе
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Гошев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Кубань (ЛФЛ)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Петросян Аран (Бронницы)
Хатуев Аслан (Грозный)
Резервный судья:
Эсхаджиев Салман (Грозный)
Инспектор:
Ходырев Михаил (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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