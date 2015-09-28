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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эребру - Кальмар
Эребру - Кальмар: обзор матча 28 сентября 2015
Эребру
28.09.2015, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
2 : 1
Завершен
Кальмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эребру - Кальмар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эребру
Кубок Атлантики, Финал
Зенит
1 : 1
07.02.2016
Эребру
Кубок Атлантики, 2 тур
Эребру
0 : 1
03.02.2016
Орхус
Кубок Атлантики, 1 тур
Кальмар
0 : 1
31.01.2016
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эребру
1 : 1
31.10.2015
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Отвидаберг
2 : 3
26.10.2015
Эребру
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Дегерфорс
1 : 2
19.10.2026
Кальмар
Информация о матче
Стадион:
Берн Арена
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Эребру
Кальмар
«Оренбург» объявил о трансфере хавбека «Эребру» Рогича
2019.09.02 18:49
1
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
«Оренбург» объявил о трансфере хавбека «Эребру» Рогича
2019.09.02 18:49
1
Дзюба поделился радостью от первого выигранного трофея с «Зенитом»
2016.02.07 22:33
3
Дзюба: «Я бы тоже два пенальти взял»
2016.02.07 20:53
3
Кокорин: «Лишний раз убедился, что сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит»
2016.02.07 18:52
1
Кубок Атлантики. «Зенит» обыграл «Эребру» и стал победителем турнира
2016.02.07 18:02
12
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
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