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Расписание матчей
Зенит - Эребру
Зенит - Эребру: обзор матча 07 февраля 2016
Зенит
07.02.2016, воскресенье, 16:00
Кубок Атлантики, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Эребру
3'
А. Дзюба
53'
К. Хольмберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Эребру
Пенальти не реализован!
Б. Хайнс-Айк
ГОЛ!
Х. Гарсия
4:3
ГОЛ!
Я. Ринне
3:3
ГОЛ!
А. Кокорин
3:2
Пенальти не реализован!
Р. Ахман-Перссон
ГОЛ!
Маурисио
2:2
ГОЛ!
К. Хольмберг
1:2
ГОЛ!
Халк
1:1
ГОЛ!
Д. Нордмарк
0:1
90'
Замена
Б. Хайнс-Айк
️️️️
Д. Густавссон
Замена
П. Долгов
️️️️
Данни
89'
84'
Замена
Д. Нордмарк
️️️️
М. Броберг
82'
Желтая карточка
Х. Логи Валгардссон
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Витсель
77'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Дзюба
77'
Замена
Л. Нету
️️️️
Э. Гарай
63'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Кришито
63'
Замена
А. Кокорин
️️️️
О. Шатов
63'
58'
Замена
С. Ринг
️️️️
Креспо
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Хольмберг
Пас отдал
М. Броберг
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
10
Данни
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Эребру
35
Якоб Ринне
ВР
5
Эрик Моберг
ЦЗ
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
12
Даниэль Бьорнквист
ЦЗ
4
Хьертур Логи Валгардссон
ЦЗ
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
25
Нордин Герзич
ЦП
9
Мартин Броберг
ЦП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
12
Креспо
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Александер Аксен
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Эребру
1
Оскар Янссон
ВР
3
Себастьян Ринг
ЛЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
2
Патрик Хагинг
ЦЗ
45
Карл Экстранд Хамрен
ЦЗ
29
Майк Сема
ЦП
6
Астрит Айдаревич
ЦП
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
24
Гарай
6
Ломбертс
4
Кришито
22
Анюков
10
Данни
27
Витсель
6
Хави Гарсия
27
Шатов
7
Халк
22
Дзюба
4-3-1-2
35
Ринне
2
Альмебек
12
Бьорнквист
4
Валгардссон
5
Моберг
6
Ахман-Перссон
25
Герзич
9
Броберг
90
Густавссон
17
Хольмберг
12
Креспо
4
Кришито
18
Жирков
18
Жирков
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
13
Нету
24
Гарай
22
Дзюба
8
Маурисио
8
Маурисио
22
Дзюба
27
Витсель
4
Юсупов
4
Юсупов
27
Витсель
27
Шатов
9
Кокорин
9
Кокорин
27
Шатов
10
Данни
91
Долгов
91
Долгов
10
Данни
12
Креспо
3
Ринг
3
Ринг
12
Креспо
90
Густавссон
4
Хайнс-Айк
4
Хайнс-Айк
90
Густавссон
9
Броберг
16
Нордмарк
16
Нордмарк
9
Броберг
Остались в запасе
Зенит
Эребру
10
Никита Саламатов
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
29
Майк Сема
ЦП
2
Патрик Хагинг
ЦЗ
1
Оскар Янссон
ВР
45
Карл Экстранд Хамрен
ЦЗ
6
Астрит Айдаревич
ЦП
Главный тренер
Александер Аксен
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Остались в запасе
29
Майк Сема
ЦП
2
Патрик Хагинг
ЦЗ
1
Оскар Янссон
ВР
45
Карл Экстранд Хамрен
ЦЗ
6
Астрит Айдаревич
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Александер Аксен
Статистика матча Зенит - Эребру
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Эребру
Кубок Атлантики, Финал
Зенит
1 : 1
07.02.2016
Эребру
Кубок Атлантики, 2 тур
Эребру
0 : 1
03.02.2016
Орхус
Кубок Атлантики, 1 тур
Кальмар
0 : 1
31.01.2016
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эребру
1 : 1
31.10.2015
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Отвидаберг
2 : 3
26.10.2015
Эребру
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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Зенит
Эребру
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