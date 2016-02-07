Дзюба: «Я бы тоже два пенальти взял»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после поединка в финале Atlantic Cup против "Эребру", в котором победитель выявлялся только в серии пенальти, заявил, что сыграл бы в воротах не хуже голкипера Юрия Лодыгина. Отметим, нападающий записал на свой счет точный удар в этой игре.

"Я бы тоже два удара взял", – сказал Дзюба.

Напомним, в основное время матча командам удалось по разу поразить ворота друг друга, а в послематчевой серии 11-метровых ударов удача улыбнулась сине-бело-голубым (5:3).